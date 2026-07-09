Почти половина снятых с людей клещей оказались заразными в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидемического сезона к медикам обратились 6,5 тысячи человек из-за присасывания клещей. Этот показатель на 6,3 процента превышает данные за аналогичный период прошлого года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На экспресс-диагностику отправили большую часть снятых с людей клещей. Лабораторные анализы показали, что 43 процента образцов являются переносчиками инфекций. Чаще всего специалисты находили риккетсиоз и боррелиоз. Гораздо реже выявляли анаплазмоз, эрлихиоз и вирусный энцефалит.

«В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и сдать в кратчайшие сроки в лабораторию медицинской организации, которая проводит исследования», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Отправляясь в лес, людям рекомендуют надевать светлую закрытую одежду и обрабатывать вещи специальными отпугивающими репеллентами. Во время прогулки необходимо каждые 15-20 минут осматривать тело, а также не ложиться на траву и не приносить домой свежесорванные растения.

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