Транспортная прокуратура нашла нарушения при перевалке грузов в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье стивидорная компания переваливала лес и дизельное топливо без разрешительных документов. Транспортная прокуратура через суд обязала предприятие в морском порту Ольга исправить экологическое нарушение. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фирма успела обработать более четырех тысяч тонн грузов, не получив обязательного заключения государственной экспертизы. За это организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей и вынесли официальное представление. Однако руководство предприятия не стало оформлять нужные бумаги.

«Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о понуждении оформить необходимые документы», – рассказали в прокуратуре.

Суд полностью поддержал позицию прокурора. В настоящее время контроль за исполнением этого решения продолжается: компании придется в обязательном порядке разработать и утвердить всю недостающую документацию.

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