Ввоз 35,5 тысячи цветов из Китая запретили в Приморье

Ввоз 35,5 тысячи зараженных цветов из Китая запретили в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить из Китая 35,5 тысячи срезов живых цветов. В партиях растений обнаружили опасного карантинного вредителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инспекторы фитосанитарного поста досмотрели две крупные поставки. Во время проверки специалисты обратили внимание на подозрительные образцы и отправили их в лабораторию. Анализы подтвердили наличие западного цветочного трипса. В первой партии вредитель поразил 15,4 тысячи гвоздик, левкоев и подсолнечников, а во второй – 20,1 тысячи срезов хризантем и гипсофил.

«Решениями ведомства ввоз зараженных частей партий запрещен. По выбору собственников продукции цветы будут уничтожены под контролем инспекторов», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего в 2026 году опасного трипса находили в импортных растениях 69 раз. Карантинным вредителем оказалось поражено свыше 513 тысяч цветов. Небольшую часть товара собственники предпочли вернуть в страну-экспортер, а всю остальную зараженную продукцию отправили на уничтожение.

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