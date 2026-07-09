Водителей начали штрафовать за парковку у мусорных баков в Приморье Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье штрафы и эвакуация стали главными методами борьбы с водителями, которые перекрывают проезд к мусорным контейнерам. Оставленные автомобили мешают работе спецтехники и приводят к накоплению отходов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Проблема запаркованных дворов приводит к срыву графиков. Как рассказали в Приморском экологическом операторе, только за первую неделю июля диспетчеры получили 28 сообщений о заблокированных подъездах к площадкам в краевой столице. Мусоровозы не могут очистить баки, поэтому они стоят переполненными до следующего дня.

«Из-за неправильно припаркованных автомобилей спецтехника не может подъехать к контейнерам и забрать мусор. Эту проблему нужно решать вместе с жителями», – рассказали в министерстве ЖКХ Приморского края.

За нарушение правил парковки краевым законом установлена строгая ответственность. Штраф для граждан составляет от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 10 тысяч, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей. Помимо финансового взыскания, транспорт нарушителя могут принудительно эвакуировать на штрафстоянку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.