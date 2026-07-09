На Чукотке стартовал литературный проект с участием известных писателей

Итогом творческой командировки станут новые литературные произведения. Фото: правительство Чукотского АО

На Чукотке начал работу творческий проект «Литературная резиденция – 2026», организованный при поддержке губернатора региона Владислава Кузнецова и регионального Департамента культуры и туризма. В этом году первыми участниками стали петербургские авторы – прозаики Павел Крусанов и Сергей Носов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Чукотского АО.

В течение нескольких недель писателям предстоит знакомиться с историей, культурой и бытом самого восточного региона страны, чтобы найти вдохновение для создания новых произведений, посвященных Чукотке. Сегодня они вылетели в Эгвекинот, откуда затем отправятся обратно в Анадырь на теплоходе «Капитан Сотников».

«Литературная резиденция – это возможность рассказать о Чукотке через творчество талантливых авторов. Мы хотим, чтобы писатели не просто познакомились с нашим регионом, а прочувствовали его атмосферу, встретились с людьми, узнали историю и традиции. Уверены, что именно личные впечатления становятся основой произведений, которые помогают тысячам читателей открыть для себя настоящую Чукотку», – рассказала исполняющая обязанности начальника Департамента культуры и туризма Юлия Валевская.

Проект уже показал свою состоятельность – в прошлом году шестеро литераторов, посетивших регион, положили начало созданию тематического альманаха о Чукотке. Теперь очередь за Павлом Крусановым и Сергеем Носовым, которых ждет не менее насыщенная познавательная программа.

Итогом их творческой командировки станут новые рассказы, повести или очерки, вдохновленные суровой и прекрасной природой Арктики, самобытностью народов Севера и современной жизнью чукотских поселков. Ожидается, что собранные материалы пополнят литературную копилку региона и помогут широкой аудитории открыть Чукотку с новой, неожиданной стороны.

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