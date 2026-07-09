В Уссурийске задержали мужчину за развратные действия в отношении детей

Полиция оперативно нашла и задержала подозреваемого в развратных действиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Уссурийска опровергла информацию о бездействии правоохранителей по заявлению местной жительницы, сообщившей о подозрительном мужчине на детской площадке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Краснознаменной в Уссурийске. Там 34-летняя женщина стала очевидицей непристойного поведения незнакомца в отношении несовершеннолетних. Правоохранители взяли ситуацию под контроль, несмотря на появившиеся в интернете слухи о том, что полиция якобы не реагирует на обращение.

В ходе проверки участковые установили личность фигуранта – им оказался 58-летний местный житель, которого доставили в отдел для разбирательства. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ «Развратные действия». Собранные полицией материалы уже переданы в Следственный комитет для процессуального решения и дальнейшего расследования.

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