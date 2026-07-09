В Приморье со строительной компании взыскали 12 миллионов рублей долга

По решению суда с компании-должника взыскали всю сумму и исполнительный сбор за просрочку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Владивостока добились полного погашения многомиллионного долга, который одна строительная фирма задолжала своему партнеру за предоставление спецтехники. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.

Исполнитель поставлял экскаваторы, самосвалы и другую строительную технику для обустройства огнестрельного тира, однако заказчик систематически игнорировал счета и даже официальную претензию, продолжая пользоваться услугами без оплаты. После безрезультатных переговоров компания-исполнитель обратилась в суд, который встал на её сторону и обязал ответчика выплатить более 12 миллионов рублей, включая основной долг, неустойку и судебные издержки.

Когда истец получил исполнительный лист, а должник не погасил задолженность в добровольном порядке, в дело вмешались судебные приставы. Они наложили запрет на регистрационные действия в отношении спецтехники недобросовестной организации, что фактически парализовало возможность продажи или переоформления имущества. Кроме того, руководителя компании официально предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ за злостное неисполнение судебного акта. Эти меры оказались решающими – компания перечислила всю сумму задолженности.

Кроме того, за просрочку исполнения решения суда с должника дополнительно взыскали исполнительный сбор в размере 1,2 миллиона рублей.

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