Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 8:02

УК Приморья получили штрафы на 5,6 миллиона рублей за прошедшие полгода

По итогам проверок в отношении них возбудили 61 административное дело
Юлия ЕФРЕМОВА
Чаще всего жители Приморья жаловались на некорректное начисление платы за ЖКУ

Чаще всего жители Приморья жаловались на некорректное начисление платы за ЖКУ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная жилищная инспекция Приморского края подвела промежуточные итоги контрольной деятельности за первые шесть месяцев 2026 года. С начала года ведомство инициировало почти 130 проверок в отношении управляющих организаций, по итогам которых было возбуждено 61 административное дело, а общая сумма наложенных штрафов превысила 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Инспекторы проверяли обоснованность изменения платы за содержание жилья, корректность накоплений на капитальный ремонт, соблюдение правил перепланировки, а также качество взаимодействия управляющих компаний с собственниками квартир.

Как сообщили в жилинспекции, основными поводами для проверок стали обращения граждан – жители все активнее жалуются на некорректные начисления, неисполнение обязательств по текущему ремонту и бездействие управляющих организаций в аварийных ситуациях. Всего по итогам контрольных мероприятий выдано 59 предписаний об устранении нарушений. Наиболее частыми нарушениями остаются нецелевое использование средств, непредоставление отчётности перед собственниками и завышение коммунальных платежей.

Параллельно эксперты отмечают позитивную тенденцию в коммуникации между жильцами и управляющими компаниями: все больше приморцев переходят на цифровые сервисы. Через платформу «Госуслуги.Дом» собственники оплачивают услуги и передают показания счетчиков, а в домовых чатах, объединивших уже около 150 тысяч человек, обсуждают графики отключений, плановые ремонты и оперативно направляют заявки в УК.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.