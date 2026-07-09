УК Приморья получили штрафы на 5,6 миллиона рублей за прошедшие полгода

Чаще всего жители Приморья жаловались на некорректное начисление платы за ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Государственная жилищная инспекция Приморского края подвела промежуточные итоги контрольной деятельности за первые шесть месяцев 2026 года. С начала года ведомство инициировало почти 130 проверок в отношении управляющих организаций, по итогам которых было возбуждено 61 административное дело, а общая сумма наложенных штрафов превысила 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Инспекторы проверяли обоснованность изменения платы за содержание жилья, корректность накоплений на капитальный ремонт, соблюдение правил перепланировки, а также качество взаимодействия управляющих компаний с собственниками квартир.

Как сообщили в жилинспекции, основными поводами для проверок стали обращения граждан – жители все активнее жалуются на некорректные начисления, неисполнение обязательств по текущему ремонту и бездействие управляющих организаций в аварийных ситуациях. Всего по итогам контрольных мероприятий выдано 59 предписаний об устранении нарушений. Наиболее частыми нарушениями остаются нецелевое использование средств, непредоставление отчётности перед собственниками и завышение коммунальных платежей.

Параллельно эксперты отмечают позитивную тенденцию в коммуникации между жильцами и управляющими компаниями: все больше приморцев переходят на цифровые сервисы. Через платформу «Госуслуги.Дом» собственники оплачивают услуги и передают показания счетчиков, а в домовых чатах, объединивших уже около 150 тысяч человек, обсуждают графики отключений, плановые ремонты и оперативно направляют заявки в УК.

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