В парке «Радужный» Уссурийска утонули две девушки

На предполагаемое место трагедии выехал прокурор Уссурийска. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края

В Уссурийске днем 9 июля 2026 года в водоеме парка отдыха и спорта «Радужный» утонули две девушки. По предварительным данным, погибшими оказались девушки 17 и 21 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

На место происшествия для координации действий всех оперативных служб и правоохранительных органов незамедлительно выехал городской прокурор Уссурийска Михаил Рудницкий. Ведомство уже организовало предварительную проверку, чтобы установить все обстоятельства трагического случая.

Ход проверки взят прокуратурой на особый контроль – специалистам предстоит выяснить, были ли установлены в парке предупреждающие знаки и буйки, имелись ли спасательные посты и дежурили ли матросы-спасатели в момент происшествия. Рассматриваются все версии случившегося, включая возможность несчастного случая, связанного с купанием в необорудованном месте или внезапным ухудшением самочувствия.

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