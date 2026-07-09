Суд ужесточил наказание иностранцам за изнасилование девушки в бухте Лазурная

Каждому из осужденных срок лишения свободы был увеличен до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: скриншот видео пресс-службы прокуратуры Приморского края

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и усилил наказание троим иностранным гражданам, признанным виновными в групповом изнасиловании 22-летней девушки на пляже бухты «Лазурная» во Владивостоке. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Преступление было совершено 15 июня 2024 года – злоумышленники, предварительно сговорившись, напали на потерпевшую и надругались над ней, угрожая убийством. Ранее Советский районный суд назначил фигурантам сроки от 6 до 6 лет 10 месяцев лишения свободы, однако прокуратура сочла это наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами гособвинителя о несправедливости назначенного наказания и пересмотрела вердикт. В итоге каждому из осужденных срок лишения свободы был увеличен до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что максимальная санкция по пунктам «а, б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование группой лиц по предварительному сговору с угрозой убийством) составляет 10 лет лишения свободы. В отношении четвертого фигуранта уголовное дело было прекращено в связи с его смертью.

Приговор вступил в законную силу, и осужденных направили для отбывания наказания в колонию общего режима.

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