В отдельных районах Приморского края 10 июля ожидается жара Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного атмосферного давления, которое принесет неустойчивые погодные условия. По прогнозам синоптиков, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а на побережье и в низинах сгустятся плотные туманы. Ветер южного направления будет умеренным, но порывы местами могут достигать сильных значений. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температурный фон в Приморье останется типичным для середины лета: ночью столбики термометров покажут от +16 до +21°C, а днем воздух прогреется до внушительных +28...+33°C, однако на побережье будет значительно прохладнее – не выше +19...+24°C.

Во Владивостоке ожидается облачная погода с моросью и туманами, которые могут существенно ухудшить видимость на дорогах. Юго-восточный ветер в первой половине ночи временами будет усиливаться до сильного. Температура в краевой столице ночью составит +17...+19°C, днем – +20...+22°C, а в пригородной зоне воздух прогреется до +26°C.

В Уссурийске также облачно, но без осадков до самого вечера, когда возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Здесь будет заметно теплее: ночью +20...+22°C, днем до +28°C при южном ветре, временами усиливающемся.

Находка встретит пятницу с моросью и туманом, однако ветер будет слабым до умеренного, а температура днем поднимется до +23...+25°C.

Температура воды в прибрежных акваториях остается довольно комфортной: в Амурском заливе – +19°C, в районе Находки – +18°C, в заливе Посьета – +19°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.