Имущество бывшего ректора ВГУЭС Лазарева окончательно отойдет государству

Имущество семьи Лазаревых, фигурирующее в иске, подлежит обращению в доход государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Приморский краевой суд подтвердил законность изъятия в пользу государства активов, принадлежащих экс-ректору ВГУЭС, предпринимателю Геннадию Лазареву, его родственникам и деловым партнерам. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

В апреле Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора России, посчитав, что движимое и недвижимое имущество, оформленное на этих людей, было получено с нарушением антикоррупционных запретов. Однако с таким решением не согласились сразу несколько сторон – представитель прокуратуры посчитал его недостаточно жестким, а ответчики, включая самого Лазарева, членов семьи Мирошниченко и компанию «Техносервис», настаивали на своей правоте и подали апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда рассмотрела все жалобы и представления 8 июля и оставила вердикт первой инстанции в силе. Это означает, что иск прокуратуры признан обоснованным, а апелляции как со стороны надзорного ведомства, так и со стороны ответчиков отклонены без удовлетворения. Таким образом, многомесячные судебные разбирательства по делу о коррупционных активах поставлены окончательную точку.

Теперь имущество, фигурирующее в иске, подлежит обращению в доход государства. Среди ответчиков по делу – Геннадий Лазарев, его супруга Ирина, дети Иннокентий и Лада, а также несколько связанных с ними компаний, включая ООО «КЭН», «Аванта», «Лига», «Одиссей» и других.

Судья краевого суда подтвердила, что доводы прокуратуры о незаконном происхождении активов оказались весомее аргументов защиты. Решение вступило в законную силу, и теперь оно будет исполняться с участием Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

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