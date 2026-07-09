Павильон Приморья на ВЭФ-2026 продемонстрирует путешествие из прошлого в будущее

Главная идея экспозиции – гармоничное сочетание природных сил (океана, тайги и сопок) с человеческим потенциалом и современной инфраструктурой. Фото: официальная страница аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО

На предстоящем Восточном экономическом форуме Приморский край удивит гостей нестандартным подходом к оформлению своей экспозиции – павильон региона будет построен как увлекательное путешествие по маршруту «Вчера – Сегодня – Завтра». Об этом стало известно после презентации концепции стенда, пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на официальная страницу аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По замыслу организаторов, экспозиция объединит историческое наследие края с его технологическим будущим, показав динамику развития территории через призму времени.

«Экспозиция Приморского края вызывает особый интерес. Владивосток традиционно становится местом для встречи с крупнейшим российским и международным бизнесом, укрепления сотрудничества с дружественными странами и реализации гуманитарных проектов. В то же время Приморье лидирует в округе по количеству реализуемых инвестиционных проектов и числу созданных рабочих мест. На выставке можно будет узнать о том, уже сделано и куда стремится край, как видит свое будущее», – рассказал полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Главная идея экспозиции – гармоничное сочетание природных сил (океана, тайги и сопок) с человеческим потенциалом и современной инфраструктурой. Посетители павильона смогут увидеть, как меры государственной поддержки и инновации меняют облик региона.

Среди ключевых особенностей стенда – тематические зоны, посвящённые трем эпохам: историческое прошлое, настоящее с его цифровыми прорывами и образ будущего, в котором центральное место занимают искусственный интеллект, робототехника и новые материалы. Кроме того, гостей ждет насыщенная культурная программа – концерт «В музыке звучит единство», представляющий собой этно-путешествие по народам России.

Форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября, а с 5 по 7 сентября выставка «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих – жителей и гостей столицы Приморья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.