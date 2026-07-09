Спешащие по делам харзы попали в объектив фотоловушки в Приморье

Харзы редко попадают в объектив фотоловушки крупным планом. Фото: скриншот пресс-службы объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда»

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились необычными кадрами: в объектив фотоловушки попали харзы – яркие и очень ловкие представители семейства куньих. Зверьки явно спешили по своим делам и не задержались в объективе камеры. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу объединенной дирекции заповедников «Земля леопарда».

Мало кто знает, что этот эффектный зверек с пестрой желто-черной шубкой обитает на территории России: в нашей стране он встречается только на юге Дальнего Востока, в Приморском и Хабаровском краях. А некоторые даже не догадываются, что харза – настоящий хищник, способный на неожиданные выходки: например, харзы умудряются обкрадывать ветеринарные ловушки, ловко вытаскивая приманку и оставляя специалистов ни с чем.

Внешность харзы обманчива: за тропической яркостью кроется сила и выносливость. Это одна из самых крупных куниц России, ее мускулистое вытянутое тело позволяет виртуозно лазать по деревьям, перепрыгивать с ветки на ветку на расстояние до 4 метров и даже передвигаться по отвесным стволам почти без помощи лап. В отличие от большинства сородичей-одиночек, харзы предпочитают охотиться сообща, собираясь в небольшие группы от двух до четырех особей, чтобы добыть крупную добычу вроде кабарги или молодого оленя.

Сейчас популяция харзы в России насчитывает чуть более 2,5 тысячи особей, и этот вид занесён в Международную Красную книгу е Нацпарк «Земля леопарда» – одно из ключевых мест, где ученые могут наблюдать за жизнью этих скрытных животных в естественной среде, не вмешиваясь в их повседневные дела. Такие кадры – ценная находка для специалистов, ведь харза ведет очень подвижный образ жизни и редко попадает в объектив так удачно и ярко.

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