В Приморье задержали 20 тонн ветеринарного препарата из Китая

У владельца партии отсутствовало разрешение Россельхознадзора на ввоз препарата. Фото: пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора приостановило ввоз крупной партии китайского ветеринарного дезинфицирующего средства «Зисептал 500» общим весом более 20 тонн. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз был досмотрен на пограничном ветеринарном пункте в зоне временного таможенного контроля Восточного порта в поселке Врангель. Владельцем товара оказалась московская компания, однако при проверке государственный инспектор выявил серьезное нарушение: на всю партию отсутствовало разрешение на ввоз, выданное Россельхознадзором.

В итоге территориальное управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке движения всей партии – до тех пор, пока владелец не устранит нарушения и не оформит все необходимые бумаги. В надзорном ведомстве отметили, что это не единичный случай. Так, с начала 2026 года ведомство уже заблокировало ввоз более 95 партий импортных товаров из-за аналогичных нарушений.

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