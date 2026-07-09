Пятеро подростков напали на мужчину в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске пятеро несовершеннолетних предстанут перед судом за групповой разбой. Подростки ворвались в квартиру и избили мужчину, чтобы похитить у него криптовалюту на 37 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весной 2026 года двое молодых людей разработали план хищения криптовалюты у местного жителя. Они привлекли еще троих знакомых. Вечером 1 апреля компания ворвалась в квартиру на улице Выгонной. Нападавшие набросились на хозяина и забрали его личное имущество. Однако слухи о богатстве не подтвердились, и никаких миллионов у мужчины не оказалось.

«Находясь в жилище, нападавшие нанесли хозяину множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив ему телесные повреждения», – рассказали в СУ СК России по Приморскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела о разбое с незаконным проникновением полностью завершено. Следователи передали все собранные материалы в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение в ходе работы оказывали сотрудники полиции.

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