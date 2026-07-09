Приятели похитили знакомого таксиста ради выкупа на Чукотке

Трое мужчин похитили знакомого таксиста ради выкупа на Чукотке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Тавайваам трое мужчин пойдут под суд за похищение таксиста и вымогательство. Они избили 37-летнего водителя и удерживали его в квартире, требуя перевести им деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В октябре 2025 года нетрезвые 38-летний, 35-летний и 21-летний местные жители напали на знакомого во дворе дома на улице Колхозной. Мужчины силой затащили человека в квартиру одного из нападавших, продолжили бить и угрожали убийством.

Приятели потребовали отдать им 80 тысяч рублей, а затем ежемесячно платить еще по 15 тысяч за гарантию безопасности. Вызволить похищенного помогли соседи, которые услышали шум и позвонили стражам порядка.

«Обвиняемые договорились о нападении на знакомого водителя службы такси и вымогательстве у него денежных средств», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Свою вину нападавшие так и не признали. На сегодняшний день прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о похищении человека и вымогательстве. Материалы направили в Анадырский городской суд.

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