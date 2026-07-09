Женщина украла банковскую карту уснувшей подруги на Камчатке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 45-летняя местная жительница обокрала подругу. После совместного застолья она дождалась, пока хозяйка квартиры уснет, и забрала ее платежную карту. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Знакомые вместе выпивали, а когда потерпевшая отправилась спать, подруга решила забрать ее имущество. Она вытащила из чехла телефона карту и отправилась за продуктами. Хозяйка квартиры узнала о краже только после того, как заметила списания за покупки почти на восемь тысяч рублей.

«Воспользовавшись моментом, когда женщина ушла спать, она взяла ее сотовый телефон и нашла в чехле банковскую карту, после чего покинула квартиру», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Оперативники быстро нашли подозреваемую. Ранее ее уже судили за имущественные преступления. На женщину завели уголовное дело о краже, теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Она пообещала полностью возместить потраченную сумму. На время расследования обвиняемую оставили под подпиской о невыезде.

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