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НовостиОбщество9 июля 2026 22:50

Женщина украла банковскую карту уснувшей подруги на Камчатке

Местная жительница пошла по магазинам за чужой счет
Алина ВЕСНИНА
Женщина украла банковскую карту уснувшей подруги на Камчатке

Женщина украла банковскую карту уснувшей подруги на Камчатке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 45-летняя местная жительница обокрала подругу. После совместного застолья она дождалась, пока хозяйка квартиры уснет, и забрала ее платежную карту. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Знакомые вместе выпивали, а когда потерпевшая отправилась спать, подруга решила забрать ее имущество. Она вытащила из чехла телефона карту и отправилась за продуктами. Хозяйка квартиры узнала о краже только после того, как заметила списания за покупки почти на восемь тысяч рублей.

«Воспользовавшись моментом, когда женщина ушла спать, она взяла ее сотовый телефон и нашла в чехле банковскую карту, после чего покинула квартиру», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Оперативники быстро нашли подозреваемую. Ранее ее уже судили за имущественные преступления. На женщину завели уголовное дело о краже, теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Она пообещала полностью возместить потраченную сумму. На время расследования обвиняемую оставили под подпиской о невыезде.

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