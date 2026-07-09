Жителя Камчатки подозревают в мошенничестве при получении денег по соцконтракту Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском местный житель получил от государства деньги на развитие своего дела нечестным путем. Он принес поддельные справки о доходах и забрал 350 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В марте 2025 года мужчина пришел в администрацию с заявлением на социальный контракт, чтобы получить финансовую помощь для старта бизнеса. Однако документы о его заработке за последние три месяца оказались недостоверными. Получив на руки крупное единовременное пособие, он потратил всю сумму по своему усмотрению. Обман позже вскрыли полицейские, которые передали материалы следователям.

«Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.