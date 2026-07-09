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НовостиОбщество9 июля 2026 23:00

За аферу на 6,6 миллиона рублей осудят двух женщин на Чукотке

Жительницы Дагестана оформили фиктивную прописку ради северных выплат
Алина ВЕСНИНА
За аферу на 6,6 миллиона рублей осудят двух приезжих на Чукотке

За аферу на 6,6 миллиона рублей осудят двух приезжих на Чукотке

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке две жительницы Дагестана незаконно присвоили более 6,6 миллиона рублей детских пособий. Они оформили фиктивную прописку на севере ради получения выплат в увеличенном размере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре 2023 года две женщины приобрели общую квартиру и зарегистрировались в ней. Переезжать они не планировали, но подали заявления в Социальный фонд. Каждая оформила документы на пятерых детей, предоставив ложные сведения о месте постоянного проживания. Они имели право на аналогичные начисления на родине, но там их базовый размер существенно ниже. Таким образом, с января 2024 по май 2026 года заявительницы незаконно получали пособия с учетом северных коэффициентов.

«Сотрудники пресекли два случая длительного мошенничества при получении ежемесячных пособий. Социальному Фонду был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Правоохранительные органы также предупреждают местных жителей о строгой уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в своих квартирах посторонних лиц.

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