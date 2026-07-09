За аферу на 6,6 миллиона рублей осудят двух женщин на Чукотке

За аферу на 6,6 миллиона рублей осудят двух приезжих на Чукотке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке две жительницы Дагестана незаконно присвоили более 6,6 миллиона рублей детских пособий. Они оформили фиктивную прописку на севере ради получения выплат в увеличенном размере. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре 2023 года две женщины приобрели общую квартиру и зарегистрировались в ней. Переезжать они не планировали, но подали заявления в Социальный фонд. Каждая оформила документы на пятерых детей, предоставив ложные сведения о месте постоянного проживания. Они имели право на аналогичные начисления на родине, но там их базовый размер существенно ниже. Таким образом, с января 2024 по май 2026 года заявительницы незаконно получали пособия с учетом северных коэффициентов.

«Сотрудники пресекли два случая длительного мошенничества при получении ежемесячных пособий. Социальному Фонду был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», – рассказали в УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Правоохранительные органы также предупреждают местных жителей о строгой уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в своих квартирах посторонних лиц.

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