Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Утром 10 июля на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла на высоту около 12 километров. Из-за его извержения для авиации установили наивысший красный код опасности. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пепловый выброс произошел на вулкане Шивелуч 10 июля Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Огромный столб пепла поднялся над вулканом Шивелуч Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/@ivsfebras_kvert

Кадры взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения сейсмологов в 9:47 по местному времени. Пепловый шлейф растянулся на 30 километров на восток и северо-восток от вулкана. Ученые также обратили внимание на сильную парогазовую активность и заметили, что в северной части старого купола стремительно растет новый блок лавы.

«Извержение вулкана продолжается. Выбросы пепла на высоту до 12 километров могут произойти в любое время», – рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Сейчас опасная активность Шивелуча сохраняется. Вулканологи предупреждают, что пепловые облака представляют серьезную угрозу для самолетов.

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