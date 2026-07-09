Парень взял машину на ремонт и разбил ее на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке 20-летнего автомеханика осудят за угон машины клиента. Он взял транспорт для ремонта, но решил покататься и сильно повредил кузов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Парень работал в местном гаражном кооперативе. В январе он принял от заказчика автомобиль, пообещав заменить на нем пороги. Однако ремонтировать машину он не стал. Вместо этого молодой человек сел за руль и поехал вытаскивать застрявшие в снежном плену транспортные средства своих товарищей

«В процессе неправомерного пользования чужим имуществом повредил его, причинив клиенту ущерб на сумму более 150 тысяч рублей», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Во время разбирательств горе-механик полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела направили в районный суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.