Короткое замыкание привело к пожару в многоквартирном доме в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске произошло короткое замыкание электропроводки в одноэтажном многоквартирном доме на улице Лермонтова. Техническая неисправность привела к пожару в ванной комнате. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место вызова приехали пожарные. К этому моменту в помещении, которое рассчитано на три квартиры, наблюдалось небольшое задымление. Внутри горели водонагреватель и мебель. Спасатели МЧС быстро справились с пламенем и не дали ему разойтись дальше.

«Возгорание ликвидировали на площади около четырех квадратных метров», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас эксперты выясняют, из-за чего именно загорелась проводка. К счастью, во время пожара никто из жильцов не пострадал, эвакуация людям не потребовалась. Специалистам также предстоит оценить нанесенный материальный ущерб.

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