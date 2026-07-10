Партию жареного филе угря задержали в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз крупной партии жареного филе угря из Китая. Вес задержанного 6 июля товара составил 22 тонны. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Груз находился на складе временного хранения и предназначался для московского предприятия. Во время досмотра инспектор обратил внимание на нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке транспортной и потребительской упаковок нет обязательной информации: пропущены данные о сорте рыбы, категории, а также точная масса продукта с соусом и без него.

«Россельхознадзором принято решение о приостановке движения поднадзорной продукции», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Груз разрешат перевозить дальше и пустят в продажу только после того, как владелец полностью исправит все недочеты на коробках.

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