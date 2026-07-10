Ртуть нашли в масляной рыбе из Вьетнама Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке специалисты 6 июля нашли токсичные элементы в импортном грузе. Экспертиза подтвердила превышение содержания ртути в двух партиях масляной рыбы, которые привезли из Вьетнама. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Общий вес товара составил 27,5 тонны. Государственный инспектор взял пробы во Владивостокском морском рыбном порту. Лабораторные испытания показали, что в каждой привезенной партии уровень ртути превышает допустимые нормы).

«Информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему. Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора», – рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».

Стоит отметить, что с начала года в лабораториях находили ртуть в импортной рыбной продукции уже восемь раз, а общий вес таких партий превысил 120 тонн.

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