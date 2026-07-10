Горная река появится в парке Минного городка во Владивостоке Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В столице Приморья продолжается поэтапное обновление парка «Минный городок». Одной из самых необычных особенностей реконструированной территории станет создание искусственной горной реки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты планируют сформировать новый природный ландшафт для комфортного отдыха жителей. Помимо водного объекта, на территории появятся восемь гектаров коммерческого пространства. Для посетителей поэтапно оборудуют зоны с детскими и взрослыми аттракционами, а также современный гастропроменад.

«Мы придумали сделать горную реку внутри парка Минного городка, чтобы погрузиться в атмосферу природы непосредственно внутри большой городской территории», – рассказали в Группе компаний ФСК.

Реконструкция объекта проходит по специальному плану социального развития центров экономического роста. Параллельно с этим в приморской столице по мастер-плану сейчас благоустраивают Спортивную набережную и создают протяженный велосипедный маршрут на Русском острове.

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