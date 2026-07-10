Водитель Toyota Crown въехал в забор и скрылся во Владивостоке Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке ночью 10 июля неизвестный автомобилист устроил ДТП на улице Некрасовской. Водитель иномарки врезался в металлическое ограждение, после чего бросил разбитую машину и скрылся. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в 2:40 в районе дома № 50. Человек за рулем автомобиля Toyota Crown потерял управление, съехал с проезжей части на тротуар и влетел прямо в забор. К счастью, на пешеходной дорожке никого не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших. Сам виновник решил не дожидаться наряда дорожно-патрульной службы и просто ушел.

«По факту ДТП составлены административные материалы. Автомобиль помещен на стоянку временного содержания транспортных средств», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать личность и точное местонахождение сбежавшего автомобилиста. Специалисты просят всех очевидцев ночной аварии связаться с дежурной частью и поделиться имеющейся информацией.

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