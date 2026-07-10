569 литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов в Артеме

Более 500 литров нелегального алкоголя изъяли из магазинов в Артеме Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме участковые пресекли незаконную торговлю крепкими напитками. В ходе проверок они изъяли у местных бизнесменов 569 литров алкоголя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские осмотрели три павильона и нашли разные нарушения. Оказалось, что предприниматели игнорировали особые требования и правила розничной продажи спиртного. Всю партию незаконного товара оперативно забрали с полок и наложили на нее арест.

«В отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы об административных правонарушениях», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

В настоящее время все собранные материалы направлены в суд для рассмотрения и вынесения итогового решения. Сотрудники ведомства просят местных жителей обо всех фактах нелегальной торговли, включая продажу детям и работу по ночам, сообщать в дежурную часть.

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