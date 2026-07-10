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НовостиОбщество10 июля 2026 4:03

Предпринимателя наказали за сорванный ремонт Халактырского пляжа на Камчатке

УФАС признало коммерсанта недобросовестным поставщиком услуг
Алина ВЕСНИНА
Предпринимателя наказали за сорванный ремонт Халактырского пляжа на Камчатке

Предпринимателя наказали за сорванный ремонт Халактырского пляжа на Камчатке

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке предприниматель проиграл суд антимонопольной службе. Он вовремя не подписал контракт на благоустройство Халактырского пляжа, за что попал в реестр недобросовестных поставщиков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом году коммерсант выиграл торги на отсыпку и планировку популярной зоны отдыха, предложив выполнить работы за 586 тысяч рублей. Однако, когда пришло время подписывать договор, он просто пропал. Из-за этого региональное УФАС признало его недобросовестным и внесло в черный список.

Мужчина с таким наказанием не согласился и пошел в суд. В свое оправдание он заявил, что пропустил сроки по объективным причинам, а о разбирательствах в УФАС его якобы никто не предупреждал.

«Неподписание контракта в срок без уважительных причин свидетельствует о недобросовестном поведении и отсутствии должной осмотрительности», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Инстанция отклонила все доводы бизнесмена. Судья отметил, что информация о заседании была заранее опубликована в Сети, а никаких доказательств своих «уважительных причин» коммерсант так и не предоставил. Теперь предпринимателю придется заплатить еще 10 тысяч рублей в качестве госпошлины.

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