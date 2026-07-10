Предпринимателя наказали за сорванный ремонт Халактырского пляжа на Камчатке Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке предприниматель проиграл суд антимонопольной службе. Он вовремя не подписал контракт на благоустройство Халактырского пляжа, за что попал в реестр недобросовестных поставщиков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В прошлом году коммерсант выиграл торги на отсыпку и планировку популярной зоны отдыха, предложив выполнить работы за 586 тысяч рублей. Однако, когда пришло время подписывать договор, он просто пропал. Из-за этого региональное УФАС признало его недобросовестным и внесло в черный список.

Мужчина с таким наказанием не согласился и пошел в суд. В свое оправдание он заявил, что пропустил сроки по объективным причинам, а о разбирательствах в УФАС его якобы никто не предупреждал.

«Неподписание контракта в срок без уважительных причин свидетельствует о недобросовестном поведении и отсутствии должной осмотрительности», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Инстанция отклонила все доводы бизнесмена. Судья отметил, что информация о заседании была заранее опубликована в Сети, а никаких доказательств своих «уважительных причин» коммерсант так и не предоставил. Теперь предпринимателю придется заплатить еще 10 тысяч рублей в качестве госпошлины.

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