За незаконный вылов крабов двое мужчин получили условный срок на Камчатке

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В Усть-Большерецком районе двое местных жителей выслушали приговор суда за незаконный промысел. Мужчины без разрешающих документов выловили в Охотском море 88 особей камчатского краба. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
В июне прошлого года приятели вышли в акваторию, прилегающую к Соболевскому району. Они использовали самоходное плавательное средство, лебедку и конусные ловушки для вылова деликатесов. Ущерб природе составил 632 тысячи рублей.
«Подъемное устройство – лебедка, конусные крабовые ловушки конфискованы и обращены в доход государства», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.
Суд признал их виновными и назначил каждому по три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Чтобы гарантированно компенсировать причиненный финансовый вред, инстанция оставила под арестом автомобиль одного из осужденных. Приговор пока не вступил в законную силу.
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