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НовостиОбщество10 июля 2026 4:28

За незаконный вылов крабов двое мужчин получили условный срок на Камчатке

Суд оставил под арестом автомобиль ради возмещения долга
Алина ВЕСНИНА
За незаконный вылов крабов двое мужчин получили условный срок на Камчатке

За незаконный вылов крабов двое мужчин получили условный срок на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Большерецком районе двое местных жителей выслушали приговор суда за незаконный промысел. Мужчины без разрешающих документов выловили в Охотском море 88 особей камчатского краба. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В июне прошлого года приятели вышли в акваторию, прилегающую к Соболевскому району. Они использовали самоходное плавательное средство, лебедку и конусные ловушки для вылова деликатесов. Ущерб природе составил 632 тысячи рублей.

«Подъемное устройство – лебедка, конусные крабовые ловушки конфискованы и обращены в доход государства», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Суд признал их виновными и назначил каждому по три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Чтобы гарантированно компенсировать причиненный финансовый вред, инстанция оставила под арестом автомобиль одного из осужденных. Приговор пока не вступил в законную силу.

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