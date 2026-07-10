Женщина с двумя детьми пострадала в жестком ДТП в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Три человека пострадали в ДТП во Владивостоке на Океанском проспекте. Опытный водитель выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу машине, в которой ехали женщина и двое детей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло в районе дома № 98. Там 42-летний автомобилист за рулем Subaru Impreza врезался в Honda HR-V. Травмы получили 35-летняя женщина-водитель и ее двое пассажиров 11 и 9 лет.

Медики осмотрели пострадавших на месте и назначили амбулаторное лечение. Инспекторы ГАИ проверили виновника столкновения: он был абсолютно трезв. При стаже вождения в 22 года за этот год мужчина уже восемь раз получал штрафы.

«По факту автомобильной аварии открыто административное производство за нарушение правил, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Специалисты назначили проведение ряда необходимых исследований, по результатам которых примут решение.

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