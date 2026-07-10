Прокуратура начала проверку после гибели дорожного рабочего на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На 97-м километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково водитель внедорожника насмерть сбил дорожного рабочего. Человек скончался от полученных травм прямо на проезжей части. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Смертельная авария произошла накануне вечером. 41-летний автомобилист за рулем Toyota Land Cruiser ехал со стороны краевой столицы и наехал на 35-летнего мужчину, который в этот момент находился на дороге. Пострадавший получил тяжелейшие ранения и умер еще до приезда бригады скорой помощи.

«Елизовская городская прокуратура организовала проверку соблюдения правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Будет дана оценка обеспечению безопасных условий», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас полицейские проводят процессуальную проверку по факту гибели человека под колесами машины. Установление всех деталей случившегося и итоговые результаты разбирательств находятся на строгом контроле надзорного ведомства.

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