Суд наказал выбросившего собаку с балкона живодера в Приморье

Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Артеме местный житель понесет наказание за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил собаку с балкона четвертого этажа, из-за чего она получила серьезные увечья. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Жестокий поступок мужчина совершил в июле 2024 года в доме на улице Ленина. Находясь в квартире, он схватил собаку и намеренно выкинул ее вниз. После падения с большой высоты животное чудом выжило, однако получило множественные тяжелые травмы.
«Он признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье», – рассказали в прокуратуре Приморского края.
Гособвинитель доказал его вину во время судебных разбирательств. С учетом позиции прокурора мужчине назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.
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