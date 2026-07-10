Суд наказал выбросившего собаку с балкона живодера в Приморье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Артеме местный житель понесет наказание за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил собаку с балкона четвертого этажа, из-за чего она получила серьезные увечья. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жестокий поступок мужчина совершил в июле 2024 года в доме на улице Ленина. Находясь в квартире, он схватил собаку и намеренно выкинул ее вниз. После падения с большой высоты животное чудом выжило, однако получило множественные тяжелые травмы.

«Он признан виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем его увечье», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Гособвинитель доказал его вину во время судебных разбирательств. С учетом позиции прокурора мужчине назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.

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