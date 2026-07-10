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НовостиОбщество10 июля 2026 5:32

Рыбзавод на Камчатке оштрафовали на миллион рублей за коррупционное нарушение

Помимо штрафа конфискована сумма незаконного вознаграждения
Алина ВЕСНИНА
Рыбзавод на Камчатке оштрафовали на миллион рублей за коррупционное нарушение

Рыбзавод на Камчатке оштрафовали на миллион рублей за коррупционное нарушение

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке рыбоперерабатывающее предприятие оштрафовали на миллион рублей за коррупцию. Заведующая подразделением завода передала взятку, чтобы их испытательная лаборатория успешно прошла проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нарушения вскрылись во время прокурорских мероприятий по противодействию коррупции. Оказалось, что руководитель производственного отдела заплатила 250 тысяч рублей за лояльное отношение специалистов. Проверяющие должны были закрыть глаза на возможные недочеты и вынести положительное решение о соответствии заводской лаборатории строгим критериям аккредитации.

«Установлено, что заведующая производственным подразделением рыбзавода передала незаконное вознаграждение за лояльное проведение мероприятий по оценке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

По факту передачи денег от имени юридического лица на компанию завели административное дело. Организацию признали виновной и назначили ей наказание в виде миллионного штрафа. Кроме того, сумму самой взятки у предприятия полностью конфисковали.

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