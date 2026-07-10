Рыбзавод на Камчатке оштрафовали на миллион рублей за коррупционное нарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке рыбоперерабатывающее предприятие оштрафовали на миллион рублей за коррупцию. Заведующая подразделением завода передала взятку, чтобы их испытательная лаборатория успешно прошла проверку. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нарушения вскрылись во время прокурорских мероприятий по противодействию коррупции. Оказалось, что руководитель производственного отдела заплатила 250 тысяч рублей за лояльное отношение специалистов. Проверяющие должны были закрыть глаза на возможные недочеты и вынести положительное решение о соответствии заводской лаборатории строгим критериям аккредитации.

«Установлено, что заведующая производственным подразделением рыбзавода передала незаконное вознаграждение за лояльное проведение мероприятий по оценке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

По факту передачи денег от имени юридического лица на компанию завели административное дело. Организацию признали виновной и назначили ей наказание в виде миллионного штрафа. Кроме того, сумму самой взятки у предприятия полностью конфисковали.

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