Штормовое предупреждение объявили в Приморье с 14 по 15 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 14 по 15 июля в Приморье объявили штормовое предупреждение. На край надвигаются сильные дожди с грозами, а на побережье ожидается мощный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По прогнозам метеорологов, всего за половину суток местами выпадет от 15 до 40 миллиметров осадков. На некоторых участках этот показатель может превысить опасную отметку в 50 миллиметров. Столь интенсивные ливни неизбежно приведут к постепенному увеличению уровня воды в реках.

«Рекомендуем перенести походы в лес и выходы в море. Если вы отдыхаете у моря – будьте предельно осторожны. Заранее скорректируйте свои планы на день», – рассказали в министерстве по делам ГОЧС Приморского края.

Горожанам и туристам советуют прислушаться к рекомендациям спасателей. В целях безопасности жителям стоит отказаться от поездок на природу и переждать разгул стихии.

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