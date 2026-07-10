39 водителей мототранспорта наказали за нарушения в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье за минувшие сутки инспекторы ДПС выявили 39 нарушений среди водителей мототранспорта. Сразу семь мотоциклов отправили на специализированные стоянки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чаще всего недобросовестных мотоциклистов останавливали в Уссурийске. У них не было нужных документов, а некоторые даже не проходили обучение в автошколе. Кроме того, многие садились за руль без шлемов и защитной экипировки.

«Управление мотоциклом или мопедом, перевозка пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах предусматривает штраф в размере 1,5 тысячи рублей», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Если человек едет без прав, ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу без документов придется отдать 30 тысяч рублей. Сейчас профилактические проверки на дорогах продолжаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.