Мужчина получил ожоги во время готовки шашлыка в Кузбассе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина из Новокузнецка получил глубокие ожоги, когда разжигал угли для шашлыка. Он полил мангал специальной жидкостью, чиркнул зажигалкой и вспыхнул сам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Сiбдепо», огонь повредил 18 процентов тела: у мужчины пострадали руки, ноги и туловище. Две недели его лечили врачи первой городской больницы. Пациенту регулярно делали перевязки и кололи антибиотики. Операция по пересадке кожи не потребовалась, но глубокие шрамы останутся на всю жизнь.

«Такие травмы всегда грубые и обширные, ожоги третьей степени рубцуются на всю жизнь, а любой ожог обостряет хронические болезни», – рассказал заведующий ожоговым отделением Алексей Тузовский.

Скоро пациента выпишут. Медики напоминают: при использовании жидкости для розжига нужно строго соблюдать инструкцию и никогда не подносить бутылку близко к открытому пламени.

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