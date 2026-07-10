Краевой суд Приморья признал законным проект дороги в районе улицы Дежнева

Теперь администрация Владивостока может продолжать работу над проектом дороги Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский краевой суд подтвердил законность решения администрации Владивостока о планировке территории для строительства новой дороги в районе улицы Дежнева. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Ранее Ленинский районный суд уже отказал группе жителей, которые требовали признать недействующим постановление мэрии от 4 июля 2025 года № 1838 в части прохождения так называемых красных линий через границы их земельных участков. Граждане настаивали на том, что документ нарушает их права, однако судебная коллегия по административным делам краевого суда 8 июля оставила это решение без изменений, отклонив апелляционные жалобы.

Судьи пришли к выводу, что при утверждении документации по планировке территории и проекта межевания городские власти действовали строго в рамках своих полномочий. Определение местоположения будущей дороги обусловлено публичными интересами – это часть градостроительной политики, направленной на устойчивое развитие территории, улучшение транспортной доступности и создание комфортной среды для жителей всего района.

При этом суд подчеркнул, что сам по себе факт установления красных линий не нарушает права собственников, поскольку документ является лишь правовым основанием для возможного резервирования или изъятия земель в будущем.

Таким образом, апелляционное определение вступило в законную силу, и теперь администрация Владивостока может продолжать работу над проектом дороги.

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