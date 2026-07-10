Объемы жилищного строительства в Приморье выросли втрое за пять лет

Приморье стало абсолютным лидером Дальнего Востока по темпам жилищного строительства Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморье стало абсолютным лидером Дальнего Востока по темпам жилищного строительства – за последние пять лет объемы ввода жилья выросли в три раза. Об этом на международном форуме «УрбанВосток» заявила первый вице-губернатор – председатель правительства края Вера Щербина, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава краевого правительства напомнила, что в 2025 году регион ввел 1,39 миллиона квадратных метров, а в 2026-м темпы сохраняются: почти 530 тысяч «квадратов» с приростом на 20%. По этому показателю Приморье занимает шестое место в России и уверенно удерживает позиции благодаря комплексу государственных мер поддержки.

Главным драйвером отрасли, по словам вице-губернатора, стала программа «Дальневосточная ипотека»: в регионе оформлено более 47 тысяч льготных кредитов, что является лучшим результатом в округе. Еще одним мощным стимулом стали преференциальные режимы – территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, которые привлекли инвесторов с проектами на 3,8 триллиона рублей. Сейчас в Приморье реализуется более двух тысяч таких проектов, что создает тысячи рабочих мест и формирует устойчивый спрос на жилье.

Особое внимание власти уделяют арендному жилью для молодых специалистов.

«В некоторых населенных пунктах, где мы сегодня возводим арендное жилье, новые дома по 30-40 лет не строились. Это Анучинский округ, Яковлевка, Лучегорск, Чугуевка, Ханкайский округ. Это здорово, поскольку нужен приток молодых специалистов в сферах образования, здравоохранения. Поэтому мы и реализуем эти программы», – подчеркнула Вера Щербина.

По ее словам, сегодня города конкурируют за людей, и задача региональной власти – создать условия, в которых приморцам хотелось бы жить, работать и создавать семьи.

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