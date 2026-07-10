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НовостиЭкономика10 июля 2026 7:53

Объемы жилищного строительства в Приморье выросли втрое за пять лет

Об этом рассказала председатель краевого правительства Вера Щербина
Юлия ЕФРЕМОВА
Приморье стало абсолютным лидером Дальнего Востока по темпам жилищного строительства

Приморье стало абсолютным лидером Дальнего Востока по темпам жилищного строительства

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморье стало абсолютным лидером Дальнего Востока по темпам жилищного строительства – за последние пять лет объемы ввода жилья выросли в три раза. Об этом на международном форуме «УрбанВосток» заявила первый вице-губернатор – председатель правительства края Вера Щербина, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Глава краевого правительства напомнила, что в 2025 году регион ввел 1,39 миллиона квадратных метров, а в 2026-м темпы сохраняются: почти 530 тысяч «квадратов» с приростом на 20%. По этому показателю Приморье занимает шестое место в России и уверенно удерживает позиции благодаря комплексу государственных мер поддержки.

Главным драйвером отрасли, по словам вице-губернатора, стала программа «Дальневосточная ипотека»: в регионе оформлено более 47 тысяч льготных кредитов, что является лучшим результатом в округе. Еще одним мощным стимулом стали преференциальные режимы – территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, которые привлекли инвесторов с проектами на 3,8 триллиона рублей. Сейчас в Приморье реализуется более двух тысяч таких проектов, что создает тысячи рабочих мест и формирует устойчивый спрос на жилье.

Особое внимание власти уделяют арендному жилью для молодых специалистов.

«В некоторых населенных пунктах, где мы сегодня возводим арендное жилье, новые дома по 30-40 лет не строились. Это Анучинский округ, Яковлевка, Лучегорск, Чугуевка, Ханкайский округ. Это здорово, поскольку нужен приток молодых специалистов в сферах образования, здравоохранения. Поэтому мы и реализуем эти программы», – подчеркнула Вера Щербина.

По ее словам, сегодня города конкурируют за людей, и задача региональной власти – создать условия, в которых приморцам хотелось бы жить, работать и создавать семьи.

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