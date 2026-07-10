Утонувшие в Уссурийске девушки были родными сестрами

На место гибели девушек выезжали представители СКР и прокуратуры. Фото: пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю

В трагедии в Уссурийске, где 9 июля в водоеме парка отдыха и спорта «Радужный» утонули две девушки, появились новые подробности. Выяснилось, что они были родными сестрами. В этот день младшей из них должно было исполниться 18 лет. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Сестры приехали на базу отдыха вместе с подругами, чтобы отметить день рождения, однако праздник обернулся непоправимым горем.

По предварительным данным, девушки подошли слишком близко к воде, оступились и все трое одновременно оказались в водоеме. Находившийся рядом отдыхающий успел вытащить одну из девушек. Однако две сестры, оказавшиеся в воде в одежде, утонули – водоем оказался слишком глубоким. Позже спасатели извлекли из воды тела погибших.

По факту гибели сестер Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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