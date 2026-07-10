В Находке ищут водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

Пострадавшего пешехода доставили в медицинское учреждение Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Находки разыскивает автомобилиста, который 27 июня совершил наезд на 14-летнего школьника и скрылся. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По предварительным данным, ДТП произошло около 12:10 в Находке в районе дома № 3 на улице Гончарова. Водитель, выезжая из арки ДМУ, сбил подростка и, не остановившись, уехал в неизвестном направлении. Пострадавший пешеход был доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке ведут комплекс оперативно-розыскных мероприятий: изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и проверяют автомобили, проезжавшие в то время в районе происшествия. В полиции не исключают, что водитель мог управлять автомобилем в состоянии опьянения или просто испугаться ответственности, однако его действия уже квалифицируются как оставление места ДТП.

Правоохранители обращаются ко всем, кто стал свидетелем инцидента или обладает записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить информацию по телефонам дежурной части: 62-65-35, 65-91-24 или 62-64-74. Конфиденциальность гарантируется.

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