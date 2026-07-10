Более половины жителей Приморья задумываются о поиске подработки

Реальную подработку имеют лишь пять процентов опрошенных Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Каждый второй житель Приморья в возрасте от 18 до 60 лет рассматривает возможность найти дополнительный заработок. Такие данные следуют из исследования, проведенного порталом hh.ru во втором квартале 2026 года, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».

Согласно опросу, 56 процентов респондентов задумываются о подработке: 33 процента активно ищут варианты, а еще 24 процента пребывают в сомнениях. При этом Приморье незначительно уступает среднему показателю по Дальнему Востоку (57%), но заметно превышает общероссийский уровень, который составляет 50%.

Несмотря на высокий интерес, реально имеют вторую работу лишь пять процентов жителей края. Чаще всего дополнительную занятость находят специалисты из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Спорт, салоны красоты» – по 10 процентов представителей этих областей уже трудятся на двух фронтах. Примечательно, что именно эти же направления лидируют и по желанию найти подработку: по 41 проценту опрошенных из этих сфер заявили о потребности в дополнительном доходе.

Следом за ними идут маркетологи, рекламщики и пиарщики (37%), работники сферы домашнего обслуживающего персонала (37%), медики и фармацевты (36%), юристы (32%), рабочий персонал (31%), специалисты по закупкам (30%), а также педагоги и продавцы (по 29%). Эксперты связывают рост интереса к подработкам с экономической нестабильностью и желанием людей обезопасить себя от возможных финансовых трудностей.

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