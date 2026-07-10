Во Владивостоке ищут мужчину, угрожавшего женщине похожим на оружие предметом

Сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в Первомайском районе. В социальных сетях появилась публикация о том, что на улице Часовитина неизвестный мужчина ходил с предметом, похожим на пистолет, и угрожал местной жительнице. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 26-летней пострадавшей, которая подтвердила эту информацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По словам заявительницы, к ней подошел незнакомец и начал высказывать угрозы, демонстрируя при этом предмет, визуально напоминающий оружие. Женщина не пострадала, но, по всей видимости, серьезно испугалась. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали случившегося, а также пытаются выяснить личность подозреваемого и его местонахождение.

В рамках проверки полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение – в зависимости от того, был ли у мужчины настоящий пистолет или муляж, и каковы были его истинные намерения.

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