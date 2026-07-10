Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 10:44

Во Владивостоке ищут мужчину, угрожавшего женщине похожим на оружие предметом

На его агрессивное поведение пожаловалась сама пострадавшая
Юлия ЕФРЕМОВА
Сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника

Сотрудники полиции устанавливают личность предполагаемого преступника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полицейские проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в Первомайском районе. В социальных сетях появилась публикация о том, что на улице Часовитина неизвестный мужчина ходил с предметом, похожим на пистолет, и угрожал местной жительнице. В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 26-летней пострадавшей, которая подтвердила эту информацию. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

По словам заявительницы, к ней подошел незнакомец и начал высказывать угрозы, демонстрируя при этом предмет, визуально напоминающий оружие. Женщина не пострадала, но, по всей видимости, серьезно испугалась. Сейчас стражи порядка устанавливают все детали случившегося, а также пытаются выяснить личность подозреваемого и его местонахождение.

В рамках проверки полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение – в зависимости от того, был ли у мужчины настоящий пистолет или муляж, и каковы были его истинные намерения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.