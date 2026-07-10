В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а в отдельных локациях – густые туманы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

11 июля погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного атмосферного давления, которое принесет неустойчивую и влажную погоду. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а в отдельных локациях – густые туманы. Ветер будет умеренным, однако на побережье его порывы могут усиливаться. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Ночью столбики термометров покажут от +16 до +21°C, днем воздух прогреется до +27...+32°C, но на побережье будет заметно прохладнее – всего +18...+23°C.

Во Владивостоке погода будет облачной и сырой: временами морось, которая днем перейдет в полноценный дождь, а видимость ухудшит туман. Юго-восточный ветер во второй половине дня усилится до сильного. Температура в краевой столице ночью составит +18...+20°C, днем – всего +20...+22°C, хотя в пригороде воздух прогреется до +26°C.

В Уссурийске также облачно, но дождь ожидается только ближе к вечеру – небольшой кратковременный, возможна гроза. Здесь будет теплее: ночью +19...+21°C, днем до +28°C при умеренном южном ветре. В Находке утром возможна морось и туман, а днем осадков не прогнозируется, температура поднимется до +24...+26°C при слабом до умеренного ветре.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной: в Амурском заливе – +19°C, в районе Находки – +18°C, а в заливе Посьета вода прогрелась до +21°C.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники; MAX

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.