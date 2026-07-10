Жителей Приморья предупредили об активности мошенников в день рождения жертвы

Мошенники рассчитывают на то, что в свой день рождения человек менее критично мыслит и готов поверить сомнительной информации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Приморья может коснуться новая волна мошенничества: злоумышленники активно используют дни рождения россиян для фишинговых атак. Об этом пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Под видом поздравлений от банков, магазинов, маркетплейсов и мобильных операторов они рассылают письма с обещанием бонусов, подарков или выгодных предложений. На деле же цель таких сообщений – заставить именинника перейти по ссылке на поддельный сайт и ввести данные своей банковской карты, которые затем используются для хищения средств.

Схема построена на эмоциональной уязвимости: в день рождения человек ждет приятных сюрпризов и менее критично относится к подозрительным письмам.

«Человеку предлагают перейти по ссылке на сайт, который внешне копирует страницу известной компании. Там могут попросить ввести данные банковской карты якобы для активации бонуса, удвоения платежа на баланс или подтверждения получения подарка. В результате деньги могут списаться сразу, а в некоторых случаях злоумышленники получают платёжные данные для дальнейших попыток хищения средств. Обещанный подарок, конечно, не начисляется», – пояснил эксперт по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Специалисты советуют проверять любые письма с обещанием подарков: внимательно смотреть на адрес отправителя, не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и помнить, что реальные бонусы всегда отображаются в личном кабинете или официальном приложении, а не требуют повторного ввода данных карты.

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