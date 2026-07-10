Рейс из Владивостока в Иркутск перенесли почти на сутки

Пассажиры рейса вынуждены ждать вылета воздушного судна в аэропорту. Фото: пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры

10 июля во Владивостоке возникли сложности с вылетом рейса авиакомпании «ИрАэро», который должен был отправиться по маршруту Владивосток – Благовещенск – Чита – Иркутск в 13:55. Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна в краевую столицу. В результате вылет был перенесен на 11 июля, расчетное время отправления – 9:55 утра по местному времени. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В зоне ожидания в аэропорту находятся 147 пассажиров, которые вынуждены провести ночь в терминале. По информации надзорного ведомства, авиаперевозчик предоставил пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Приморская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль и следит за соблюдением прав пассажиров задержанного рейса. Ожидается, что утром самолет вылетит в назначенное время.

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