Заманили в квартиру под видом дружеской встречи: во Владивостоке так и не наказали троих парней, напавших на подростка

Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 17-летнего подростка во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке разбираются в нападении на несовершеннолетнего, которое долгое время оставалось без должного внимания. На ситуацию обратила внимание мать пострадавшего, которая оставила отчаянное сообщение в аккаунте приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Женщина рассказала, что в мае этого года ее 17-летнего сына жестоко избили и ограбили, но виновные до сих пор не наказаны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По версии следствия, подросток по приглашению знакомых пришел в квартиру одного из домов города. Однако вместо дружеской встречи его ждала ловушка. Трое молодых людей спровоцировали конфликт, а затем принялись избивать гостя – они нанесли ему многочисленные удары по голове и телу, после чего забрали мобильный телефон и личные вещи. Парень остался без средств связи и помощи, а его обидчики просто скрылись. Мать неоднократно обращалась в разные инстанции, но, по ее словам, никакого результата это не принесло.

После огласки в социальных сетях ситуация сдвинулась с мертвой точки. В СУ СК России по Приморскому краю организована процессуальная проверка, а глава ведомства Александр Бастрыкин лично поручил руководителю краевого управления Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение этого поручения поставлено на строгий контроль в центральном аппарате СК.

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