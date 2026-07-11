В Приморье за неделю у изъяли 70 единиц оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сотрудники Росгвардии подвели итоги рейда по контролю за оборотом гражданского оружия. За минувшую неделю инспекторы лицензионно-разрешительной работы совместно с полицейскими проверили 468 адресов. Результаты оказались впечатляющими: выявлено 26 нарушений законодательства, составлено 26 административных протоколов, а с полок и из сейфов изъято 70 единиц оружия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Основные претензии к владельцам – банальная халатность. Закон строго предписывает: оружие и патроны должны храниться только по месту жительства, а не в гаражах, на дачах или верандах. Сейф или металлический ящик должны быть надежно заперты, а ключи находиться исключительно у владельца – передача их третьим лицам запрещена. Само оружие должно храниться разряженным и на предохранителе, а патроны – в заводской упаковке отдельно от ствола. Важный нюанс: боеприпасы нельзя держать ближе одного метра от батарей и других источников тепла.

Нарушителям грозит не только изъятие оружия, но и серьезные штрафы. За неправильное хранение предусмотрена административная ответственность, а если доступ к оружию получили посторонние – может наступить и уголовная. Примечательно, что за неделю приморцы подали в Росгвардию 641 заявление на получение или переоформление разрешений. Сотрудники ведомства напоминают: нарушение правил хранения, ношения или перевозки огнестрельного оружия влечет ответственность вплоть до конфискации и аннулирования лицензии.

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