На Камчатке из-за непотушенных сигарет сгорели четыре квартиры и погиб человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжают фиксировать пожары, которые возникают по вине неосторожных курильщиков. За первое полугодие 2026 года по этой причине случилось уже четыре возгорания – и, к сожалению, одно из них унесло человеческую жизнь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Трагедия разыгралась рано утром 29 марта в Петропавловске-Камчатском на улице Лермонтова. Пожарные прибыли на вызов, когда огонь уже успел повредить диван, матрас и постельное белье – площадь горения составила всего один квадратный метр, но этого хватило, чтобы комната наполнилась смертельным угарным газом. 52-летний мужчина, находившийся в квартире, надышался ядовитым дымом и скончался до приезда врачей. Его успела вытащить из полыхающей квартиры соседка, но медицина оказалась бессильна.

Для сравнения: в 2025 году из-за небрежности курильщиков на Камчатке произошло 11 таких пожаров – тогда погибли два человека, четверо получили травмы, а еще 14 были спасены.

Инспекторы пожарного надзора бьют тревогу и объясняют механизм беды. Чаще всего пожар начинается с того, что человек засыпает с сигаретой в руках, она падает на диван или кровать, и начинается тление, которое через 20–30 минут перерастает в открытый огонь. Температура тления непогашенной сигареты достигает 420–460 градусов, а брошенная спичка и вовсе разогревается до 600 градусов за считанные секунды. Сначала тлеет матрас или обивка, окурок гаснет, но очаг уже разогрелся – и спустя время вспыхивает пламя.

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