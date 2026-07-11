Во Владивостоке в выходные развернутся ярмарки с фермерскими продуктами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток вновь превращается в гастрономический рай для любителей качественных местных продуктов. В эти выходные, 11 и 12 июля, в разных районах города развернутся традиционные продуктовые ярмарки. Здесь можно будет купить свежайшую рыбу, парное мясо, молочку, мед, овощи с грядок, ароматные соленья и домашнюю выпечку. Торговля будет идти с 9:00 до 20:00. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В субботу, 11 июля, прилавки с фермерской продукцией можно будет найти сразу на двух адресах: в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2г. В воскресенье, 12 июля, к этим площадкам добавится еще одна – на Басаргина, 15.

Также ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 работают павильоны проекта «Доступное Приморье», где тоже продают товары от местных производителей по вполне демократичным ценам.

Напомним, что в городе стартовал проект «Продукты рядом», цель которого – сделать качественную еду доступной каждому жителю. В рабочие дни в разных районах столицы открыто пять торговых площадок: на улицах Крыгина, 15, Нахимова, 1, Постышева, 27, Героев Хасана, 4 и Школьная, 30 (на острове Русский).

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